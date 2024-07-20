Щитов рассказал, что нужно московскому «Динамо», чтобы побороться за Кубок Гагарина

Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов высказался о приходе канадского нападающего Макса Комтуа в московское «Динамо» и поделился ожиданиями от игры бело-голубых в новом сезоне.

«Я думаю, что этот нападающий усилит московское «Динамо» и принесёт ему пользу. Главное, чтобы у него получилось адаптироваться. Думаю, Эрик О`Делл ему в этом поможет. Они оба выступали на чемпионате мира. У Комтуа есть неплохой опыт выступлений в НХЛ.

У «Динамо» вырисовывается интересная команда. Если им удастся усилиться хорошим голкипером, который будет выручать их в сложные моменты, у них будут хорошие шансы побороться за Кубок Гагарина», – приводит слова Щитова «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне бело-голубые стали победителями регулярного чемпионата и лучшей командой по игре в большинстве, имея 30,7% реализации и 74 заброшенные шайбы.

В плей-офф команда Алексея Кудашова в первом раунде обыграла одноклубников из Минска в шести матчах серии, а в 1/4 розыгрыша Кубка Гагарина всухую, со счётом 0-4, проиграла челябинскому «Трактору» и завершила сезон.