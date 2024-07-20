Заслуженный тренер России — об отстранении: к нам несправедливо относятся, но мы открыты

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал отстранение национальных команд от международных соревнований и заявил, что Россия готова к сотрудничеству с другими странами.

«Только вредители говорят, что нужно закрываться, что все вокруг нас плохие и только мы одни – хорошие. У меня другое мнение. В мире много плохих людей и поступков. К нам несправедливо относятся. Ограничения в отношении детского и юношеского спорта – это дискредитация. Нам нечего стесняться и бояться. Мы открыты, позиция наша однозначна. Спорт находится на линии, где контакты реальны», – приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Напомним, сборная России по хоккею пропустила три последних взрослых и молодёжных чемпионата мира из-за отстранения со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ). Ранее ИИХФ заявляла, что вопрос допуска команды России будет рассмотрен в начале 2025 года.