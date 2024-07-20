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Три россиянина вошли в список лучших оставшихся свободных агентов НХЛ по версии theScore

Журналисты североамериканского портала theScore составили список лучших оставшихся свободных агентов НХЛ на каждой позиции.

В данный список попали три российских хоккеиста: нападающие Александр Барабанов и Денис Гурьянов, а также голкипер Иван Просветов.

Полностью список лучших оставшихся свободных агентов НХЛ по версии theScore выглядит так:

Нападающие: Александр Барабанов, Кэл Клаттербак, Ник Казинс, Денис Гурьянов, Майк Хоффман, Тайлер Джонсон, Доминик Кубалик, Кевин Лабанк, Александр Нюландер, Кайл Окпосо, Макс Пасиоретти, Таннер Пирсон, Даниэль Спронг, Джеймс ван Римсдайк, Якуб Врана, Блейк Уилер, Кайлер Ямамото, Филип Задина.

Защитники: Кален Эддисон, Тайсон Бэрри, Тони Деанджело, Трэвис Дермотт, Марк Джиордано, Алекс Голигоски, Йон Клингберг, Оливер Кайлингтон, Марко Сканделла, Джастин Шульц, Кевин Шаттенкирк, Марк Стаал, Джарред Тинорди.

Вратари: Мартин Джонс, Кевин Ланкинен, Иван Просветов, Антти Раанта.