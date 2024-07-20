Никитин: рад за ребят из НХЛ. В такое важное для объединения страны время приехали к нам

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался про участие российских игроков НХЛ в матче звёзд с представителями КХЛ.

«Не думаю, что это просто какой-то выставочный матч. Во-первых, это благотворительная игра. Я очень рад за ребят из НХЛ, что в такое непростое время, очень важное для объединения страны, они показывают, что они здесь со страной, смогли приехать в Москву.

С Андреем Разиным переписывались, по-товарищески обменялись нюансами, уже пообщались. Со многими игроками давно не виделись, буду рад всех видеть, обнимемся, вспомним старые какие-то истории. Думаю, будут хорошие, положительные эмоции», — приводит слова Никитина ТАСС.

Сегодня, 20 июля, в Москве на льду «ЦСКА Арены» пройдёт благотворительный матч между лучшими российскими хоккеистами НХЛ и КХЛ. Игра начнётся в 15.00 мск.