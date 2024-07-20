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«Металлург» подарил именной свитер певице Полине Гагариной после концерта

«Металлург» подарил именной свитер певице Полине Гагариной после концерта
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«Металлург» подарил именной свитер певице Полине Гагариной после её концерта на домашней арене клуба. Об этом сообщает пресс-служба уральской команды.

«Магнитогорск – место притяжения Гагариных», — сказано в сообщении.

Напомним, в прошлом сезоне «Металлург» в финальной серии плей-офф обыграл ярославский «Локомотив» в четырёх матчах и стал обладателем Кубка Гагарина. Главный тренер Андрей Разин впервые в своей карьере выиграл серию плей-офф и в первый же сезон у руля магнитогорского клуба стал обладателем главного трофея Континентальной хоккейной лиги.

Ранее спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко заявил, что состав магнитогорского клуба на следующий сезон КХЛ уже полностью укомплектован.

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