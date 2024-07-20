Гретцки рассказал, как в детстве рисовал на бумаге каток, чтобы понимать движение шайбы

Легендарный канадский экс-нападающий Уэйн Гретцки рассказал, как в четыре года рисовал каток, чтобы понимать движение шайбы. Также бывший форвард заявил, что следил за игрой Бобби Кларка.

«Когда мне было четыре года, я смотрел Hockey Night in Canada. Я брал лист бумаги и рисовал каток. Потом, не глядя на лист бумаги, я смотрел матч по телевизору, брал ручку, следил за шайбой и отмечал, в какой части льда шайба оказывалась чаще, чем в другой. И я делал это в каждой игре.

В 14 лет я переехал в Торонто. На первой же тренировке тренер сказал, что, когда я приду домой, «Торонто Мэйпл Лифс» будет играть с «Филадельфией Флайерз». Он сказал, что я должен посмотреть, как играет Бобби Кларк.

Бобби Кларк был первым центром, который играл в большинстве, находясь в углу и за воротами. Я изучал его выступление и наблюдал за ним. Для людей было в новинку, что я начал играть за воротами. Потому что никто никогда не делал этого раньше. И я начал использовать ворота в качестве приманки. Когда остальные поняли мою стратегию, я уже закончил карьеру (смеётся)», — приводит слова Sportskeeda.