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Хоккеисты и тренеры подали в суд на «Сарыарку» из-за заработной платы

Как минимум 15 работников карагандинского хоккейного клуба «Сарыарка» подали гражданский иск на команду в суд, сообщает Press.kz.

Среди них — нападающие Александр Шин, Герман Шапорев, Сергей Твердохлебов, Дмитрий Исмагилов, Захар Пархоменко, Егор Анисимов, Константин Двуреченский, защитники Олег Гофман, Егор Огиенко, Даниил Киселёв, Иван Гавриленко, вратари Денис Каратаев и Иван Гавриленко, а также тренеры Роман Козлов, Сергей Шепетюк и Андрей Кудин.

Суть иска не разглашается, но он касается заработной платы.

Отмечается, что недавно прокуратура Казахстана сообщила, что «Сарыарку» вернули в государственную собственность. «Сарыарка» стала бронзовым призёром чемпионата Казахстана сезона-2023/2024. Стоимость клуба оценивается в 900 млн тенге (около 166 млн рублей).