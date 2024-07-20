Овечкин приехал на «ЦСКА Арену» для участия в матче российских звёзд НХЛ и КХЛ

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин приехал на «ЦСКА Арену» для участия в матче российских звёзд НХЛ и КХЛ.

Напомним, сегодня, 20 июля, в Москве на льду «ЦСКА Арены» пройдёт благотворительный матч между лучшими российскими хоккеистами НХЛ и КХЛ. Игра начнётся в 15.00 мск.

В матче сыграют Александр Радулов, Николай Голдобин, Вадим Шипачёв, Александр Никишин, Артемий Панарин, Евгений Малкин, Александр Овечкин, Михаил Сергачёв, Илья Ковальчук, Дмитрий Орлов и другие звёзды КХЛ и НХЛ. Основная часть средств, вырученных во время проведения уникального матча, будет направлена в благотворительные фонды, организованные хоккеистами и партнёрами мероприятия.

В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.