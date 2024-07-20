23-летний защитник Денисов перешёл из «Северстали» в минское «Динамо»

23-летний защитник Павел Денисов стал игроком минского «Динамо», сообщает пресс-служба белорусского клуба. Хоккеист перешёл из «Северстали» в обмен на денежную компенсацию.

Сезон-2023/2024 Денисов начинал в «Северстали», а в декабре на правах аренды вернулся в «Динамо». В форме «зубров» провёл 25 матчей, набрав 5 (2+3) очков. В плей-офф на его смету шесть матчей. Суммарно в КХЛ игрок обороны провёл 164 игры, в которых записал на свой счёт 21 (8+13) очко.

В прошлом сезоне минское «Динамо» попало в плей-офф с восьмого места в таблице Западной конференции КХЛ. В первом раунде белорусский клуб уступил московскому «Динамо» в серии из шести матчей.

Ранее игроком минского «Динамо» стал форвард Никита Гуслистов.