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Роман Ротенберг приедет на матч российских звёзд НХЛ и КХЛ на «Жигулях»

Роман Ротенберг приедет на матч российских звёзд НХЛ и КХЛ на «Жигулях»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале заявил, что приедет на матч российских звёзд НХЛ и КХЛ на «Жигулях».

Напомним, сегодня, 20 июля 2024 года, на льду «ЦСКА Арены» в Москве впервые состоится уникальный матч, в котором встретятся две команды — лучшие хоккеисты, выступающие в России, и сборная легионеров из-за океана. Начало матча – в 15:00 мск.

В матче сыграют Александр Радулов, Николай Голдобин, Вадим Шипачёв, Александр Никишин, Артемий Панарин, Евгений Малкин, Александр Овечкин, Михаил Сергачёв, Илья Ковальчук, Дмитрий Орлов и другие звёзды КХЛ и НХЛ. Основная часть средств, вырученных во время проведения уникального матча, будет направлена в благотворительные фонды, организованные хоккеистами и партнёрами мероприятия.

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