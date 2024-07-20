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Андрей Свечников рассказал о своей подготовке к новому сезону

Андрей Свечников рассказал о своей подготовке к новому сезону
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Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников высказался о проведении матча российских звёзд НХЛ и КХЛ, а также рассказал о своей подготовке к сезону.

— Это большой праздник для российского хоккея и хоккея в целом, настроение хорошее.

— Как идёт подготовка к сезону? Мы видели, что вы катаетесь с «Ак Барсом».
— Мы начали неделю назад, с ребятами собрали неплохую компанию — Наиль Якупов, Александр Бурмистров. Вместе катаемся, они готовятся к своему сезону, я к своему. Всё идёт полным ходом, — передаёт слова Свечникова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Андрей Свечников в минувшем регулярном сезоне провёл 59 матчей, в которых забросил 19 шайб и отдал 33 результативные передачи. В розыгрыше Кубка Стэнли на его счету 11 встреч и 11 (2+9) очков.

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