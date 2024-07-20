«Это удивило». А. Свечников — об уходе Евгения Кузнецова из «Каролины»

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников прокомментировал уход форварда Евгения Кузнецова из стана «ураганов».

«Я ещё с Женей не разговаривал, но я так понял, что он приедет в Россию. Его уход, конечно, удивил. Я был бы рад, если бы он остался у нас в команде, играли бы вместе. У него хорошая статистика в плей-офф? Свои голы он забил, но в сезоне ему, естественно, было тяжело. Он перешёл к нам по ходу сезона, не играл два месяца, но втянулся и в плей-офф свой результат показал», — передаёт слова Свечникова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что российский нападающий Кузнецов перейдёт в СКА и заключит с петербургским клубом четырёхлетний контракт после урегулирования контрактных соглашений с «Каролиной».

С сезона-2013/2014 Кузнецов играл за «Вашингтон», однако по ходу прошлого сезона хоккеист перешёл в «Каролину Харрикейнз». В общей сложности за прошлый сезон россиянин набрал 24 (8+16) очка за 63 игры. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков.