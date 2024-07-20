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А. Свечников — об «Ак Барсе»: Казань — номер один для спорта и хоккея

А. Свечников — об «Ак Барсе»: Казань — номер один для спорта и хоккея
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Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников ответил на вопрос о будущем своего брата Евгения, а также оценил инфраструктуру «Ак Барса».

— Как дела у брата? Говорили, что он вернётся в Америку.
— Пока нет информации, посмотрим, жизнь покажет.

— Как оцениваете инфраструктуру «Ак Барса», развитие клуба?
— Организация развивается, 100%. Я, когда летом приезжаю, вижу, как много детей катается, идёт развитие академии, строятся дворцы в Казани. Так что Казань — номер один для спорта и хоккея, — передаёт слова Свечникова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, в сезоне-2023/2024 клуб из столицы Татарстана вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив в серии «Автомобилисту» из Екатеринбурга (1-4). После этого команду покинул главный тренер Зинэтула Билялетдинов. На его место пришёл Анвар Гатиятулин.

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