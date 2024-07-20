Александр Овечкин высказался о ситуации Евгения Кузнецова, который покинул «Каролину»

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал участие в матче российских звёзд НХЛ и КХЛ, а также оценил ситуацию форварда Евгения Кузнецова, который покинул «Каролину Харрикейнз» и в скором времени подпишет контракт с командой КХЛ.

— Спасибо, что пригласили. Будем наслаждаться временем. Есть идеи на следующий год. Пока не будем о них говорить.

— Не связывались ли с Евгением Кузнецовым?

— Вы же знаете, что у него происходит, ему сейчас не до матча, со своей карьерой надо решить. Думаю, что Миша Сергачёв связывался с ним, приглашал на Матч года, была бы возможность, он бы приехал с удовольствием, — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что российский нападающий Кузнецов перейдёт в СКА и заключит с петербургским клубом четырёхлетний контракт после урегулирования контрактных соглашений с «Каролиной».

С сезона-2013/2014 Кузнецов играл за «Вашингтон», однако по ходу прошлого сезона хоккеист перешёл в «Каролину Харрикейнз». В общей сложности за прошлый сезон россиянин набрал 24 (8+16) очка за 63 игры. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков.