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Матч звёзд НХЛ и КХЛ 2024: составы команд

Матч звёзд НХЛ и КХЛ 2024: составы команд
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Сегодня, 20 июля, в Москве на льду «ЦСКА Арены» пройдёт благотворительный матч между лучшими российскими хоккеистами НХЛ и КХЛ. Игра начнётся в 15.00 мск.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи.

Матч года . Звёзды КХЛ — Звёзды НХЛ
20 июля 2024, суббота. 15:00 МСК
Звёзды КХЛ
Не начался
Звёзды НХЛ
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Предлагаем ознакомится с составами команд:

Команда КХЛ на «Матче года»

Вратари: Илья Набоков, Михаил Бердин, Максим Дорожко.
Защитники: Никита Зайцев, Александр Никишин, Дамир Шарипзянов, Егор Яковлев, Андрей Миронов, Григорий Панин, Богдан Конюшков, Никита Нестеров.
Нападающие: Александр Радулов, Владимир Ткачёв, Николай Голдобин, Вадим Шипачёв, Павел Порядин, Сергей Толчинский, Дмитрий Яшкин, Василий Атанасов, Антон Бурдасов, Александр Волков, Анатолий Голышев.

Тренеры: Андрей Разин, Игорь Никитин и Роман Ротенберг.

Фото: Пресс-служба «Матча года»

Команда НХЛ на «Матче года»

Вратари: Сергей Бобровский, Пётр Кочетков.
Защитники: Михаил Сергачёв, Дмитрий Орлов, Илья Любушкин, Владислав Гавриков, Александр Романов.
Нападающие: Александр Овечкин, Артемий Панарин, Евгений Малкин, Василий Подколзин, Андрей Свечников, Павел Бучневич, Илья Ковальчук, Кирилл Марченко, Егор Чинахов, Дмитрий Воронков.

Тренеры: Игорь Ларионов, Алексей Жамнов и Олег Знарок.

Фото: Пресс-служба «Матча года»

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