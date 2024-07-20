Сергачёв — о «Матче года»: мы не связывались с людьми из НХЛ. Но проблем быть не должно

Защитник «Юты» Михаил Сергачёв прокомментировал организацию матча российских звёзд НХЛ и КХЛ, заявив, что общения с представителями заокеанской лиги не было.

«Нет, мы не связывались с людьми из НХЛ. Больше общались только с агентами. Пытались узнать, как на это отреагируют люди. В целом нам сказали, что проблем быть не должно – главное не использовать логотип на майке. Это благотворительный матч, а не матч НХЛ против КХЛ, не какая-то заруба, чтобы драться на льду. Благотворительный матч. Думаю, ни у кого не будет вопросов», — передаёт слова Сергачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, сегодня, 20 июля 2024 года, на льду «ЦСКА Арены» в Москве впервые состоится уникальный матч, в котором встретятся две команды — лучшие хоккеисты, выступающие в России, и сборная легионеров из-за океана. Начало матча – в 15:00 мск.