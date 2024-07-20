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Михаил Сергачёв объяснил отсутствие Андрея Василевского и Никиты Кучерова на «Матче года»

Михаил Сергачёв объяснил отсутствие Андрея Василевского и Никиты Кучерова на «Матче года»
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Защитник «Юты» Михаил Сергачёв рассказал, почему хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский и Никита Кучеров не смогли принять участие в матче российских звёзд НХЛ и КХЛ.

«Пытался уговорить Кучерова и Василевского приехать на «Матч года». Для нас было очень важно, чтобы ребята приехали, но у них немного другие планы. У них не получилось. Они не прилетели в Россию. Хотя сразу их начал уговаривать, потому что объективно они одни из самых больших звёзд в мировом хоккее. Может, на следующий год получится. Сейчас сделать ничего не мог. Конечно, денег не предлагал, но всякие плюшки предлагал – Кучерову предлагал капитанство», — передаёт слова Сергачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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