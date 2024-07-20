Панарин — о «Матче года»: не ожидал такого масштаба заинтересованности от общества

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился ожиданиями от матча российских звёзд НХЛ и КХЛ.

«Я буду играть на полную, насколько это возможно. Не ожидал такого масштаба заинтересованности от общества, от журналистов. Постараемся сыграть без травм и дать удовольствие для зрителей.

Сейчас мы сфокусированы на сегодняшнем матче. Есть год подумать над тем, где провести следующий матч. Это определённо должен быть хоккейный город», — передаёт слова Панарина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, сегодня, 20 июля 2024 года, на льду «ЦСКА Арены» в Москве впервые состоится уникальный матч, в котором встретятся две команды — лучшие хоккеисты, выступающие в России, и сборная легионеров из-за океана. Начало матча – в 15:00 мск.