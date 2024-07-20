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Александр Овечкин ответил, будут ли какие-либо ритуалы перед раскаткой «Матча года»

Александр Овечкин ответил, будут ли какие-либо ритуалы перед раскаткой «Матча года»
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Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о ритуалах перед раскаткой «Матча года».

— У вас есть какие-нибудь ритуалы перед раскаткой?
— Такого ритуала, как в «Вашингтоне», мы здесь делать не будем (смеётся). Что-нибудь другое придумаем, — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, сегодня, 20 июля 2024 года, на льду «ЦСКА Арены» в Москве впервые состоится уникальный матч, в котором встретятся две команды — лучшие хоккеисты, выступающие в России, и сборная легионеров из-за океана. Начало матча – в 15:00 мск.

В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.

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