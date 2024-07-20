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Сергачёв: люди хотят видеть вместе звёзд НХЛ и КХЛ

Сергачёв: люди хотят видеть вместе звёзд НХЛ и КХЛ
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Защитник «Юты» Михаил Сергачёв высказался о проведении матча российских звёзд НХЛ и КХЛ и рассказал о дизайне форм команд на игру.

«Конечно, хотелось бы, ажиотаж большой, видно, что люди хотят видеть звёзд НХЛ и КХЛ вместе. Тем более это благотворительный матч. Есть в планах продолжать, уже выбираем город. Будем обсуждать после этого матча с Александром и Артемием.

На эмблемах звёзды, потому что много звёзд на матче. По цвету мы долго выбирали, так как не хотели пересекаться с формой на Матчи звёзд КХЛ или НХЛ. Мы хотели сделать какие-то интересные плюшки, было много идей, но время было ограничено», — передаёт слова Сергачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, сегодня, 20 июля 2024 года, на льду «ЦСКА Арены» в Москве впервые состоится уникальный матч, в котором встретятся две команды — лучшие хоккеисты, выступающие в России, и сборная легионеров из-за океана. Начало матча – в 15:00 мск.

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