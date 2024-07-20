«Вполне мог бы ещё поиграть в НХЛ». Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов — о Кузнецове

Защитник «Каролинв Харрикейнз» Дмитрий Орлов прокомментировал решение нападающего Евгения Кузнецова покинуть Национальную хоккейную лигу.

«Пока все разговоры неофициальные. Конечно, Евгений мне писал, звонил, сейчас он занимается своими делами в плане карьеры. Как его друг я приму любое его решение. Он ещё вполне мог бы поиграть в НХЛ, мастерства у него достаточно», — передаёт слова Орлова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что российский нападающий Кузнецов перейдёт в СКА и заключит с петербургским клубом четырёхлетний контракт после урегулирования контрактных соглашений с «Каролиной».

С сезона-2013/2014 Кузнецов играл за «Вашингтон», однако по ходу прошлого сезона хоккеист перешёл в «Каролину Харрикейнз». В общей сложности за прошлый сезон россиянин набрал 24 (8+16) очка за 63 игры. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков.