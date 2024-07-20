Сергачёв рассказал, как они с Панариным и Овечкиным решили организовать «Матч года»

Защитник «Юты» Михаил Сергачёв рассказал, как пришла идея организовать матч российских звёзд НХЛ и КХЛ совместно с Артемием Панариным и Александром Овечкиным.

«Спасибо, что пришли и освещаете событие. Это очень важно. Идея пришла так: сидел и подумал, что Артемий делает крутой матч, захотелось к нему присоединиться, помочь и сделать это более масштабно. Позвонил Артемию, а он сказал, чтобы я позвонил Саше. Вот так и сложилось, что мы начали организовывать матч. Здорово, что другие ребята согласились, поддержали и приехали», — передаёт слова Сергачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, сегодня, 20 июля 2024 года, на льду «ЦСКА Арены» в Москве впервые состоится уникальный матч, в котором встретятся две команды — лучшие хоккеисты, выступающие в России, и сборная легионеров из-за океана. Начало матча – в 15:00 мск.