Жамнов, Никитин, Знарок, Ларионов и Разин сделали совместное фото

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Тренеры матча российских звёзд НХЛ и КХЛ сделали совместное фото. В раздевалке встретились Алексей Жамнов, Игорь Никитин, Олег Знарок, Игорь Ларионов и Андрей Разин.

Напомним, ещё одним тренером на матче заявлен наставник СКА Роман Ротенберг, который на снимок не попал.

Напомним, сегодня, 20 июля, в Москве на льду «ЦСКА Арены» пройдёт благотворительный матч между лучшими российскими хоккеистами НХЛ и КХЛ. Игра начнётся в 15.00 мск.

В матче сыграют Александр Радулов, Николай Голдобин, Вадим Шипачёв, Александр Никишин, Артемий Панарин, Евгений Малкин, Александр Овечкин, Михаил Сергачёв, Илья Ковальчук, Дмитрий Орлов и другие звёзды КХЛ и НХЛ. Основная часть средств, вырученных во время проведения уникального матча, будет направлена в благотворительные фонды, организованные хоккеистами и партнёрами мероприятия.