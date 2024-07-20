«Его переход здорово усилит КХЛ». Сергей Бобровский — о Кузнецове

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский высказался о переходе нападающего Евгения Кузнецова в Континентальную хоккейную лигу.

«Женька — очень талантливый и умный игрок, креативный и с хорошим чувством юмора вне льда и на льду. Его переход здорово усилит КХЛ. Что касается того, пытался ли Кузя залезть мне под кожу в очных матчах, у некоторых игроков действительно есть такая стратегия, хотят что-то сказать и раскачать психологию вратаря. Но я к этому отношусь нормально, нахожусь в своём коконе и не ввязываюсь в это», — приводит слова Бобровского «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что российский нападающий Кузнецов перейдёт в СКА и заключит с петербургским клубом четырёхлетний контракт после урегулирования контрактных соглашений с «Каролиной».

С сезона-2013/2014 Кузнецов играл за «Вашингтон», однако по ходу прошлого сезона хоккеист перешёл в «Каролину Харрикейнз». В общей сложности за прошлый сезон россиянин набрал 24 (8+16) очка за 63 игры. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков.