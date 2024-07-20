Подколзин о «Матче года»: здорово, что собрались, в раздевалке можно по-русски поговорить

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин высказался об участии в матче российских звёзд НХЛ и КХЛ.

«Последний раз я был у Артемия Панарина на матче два года назад. Здорово, что ещё раз собрались, в раздевалке можно по-русски поговорить, увидеть ребят. В сезоне ты один-два раза с ними видишься, а тут ты с ними вместе», — цитирует Подколзина ТАСС.

Напомним, сегодня, 20 июля 2024 года, на льду «ЦСКА Арены» в Москве впервые проходит уникальный матч, в котором встречаются две команды — лучшие хоккеисты, выступающие в России, и сборная легионеров из-за океана. Основная часть средств, вырученных во время проведения уникального матча, будет направлена в благотворительные фонды, организованные хоккеистами и партнёрами мероприятия.