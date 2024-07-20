Третьяк — о Кузнецове: ему нужно показать себя: «Я — знаменитый хоккеист», это вызов

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил решение нападающего Евгения Кузнецова покинуть «Каролину Харрикейнз» и подписать контракт с клубом КХЛ.

«Он, видимо, решает вопросы своего трудоустройства, поэтому участия в матче не принимает. Ему не до игры. Что касается его переезда в КХЛ, то всегда есть вызов. Ему нужно показать себя: „Я — Кузнецов. Я — знаменитый хоккеист“. Для него это вызов, стремление показать себя публике. Он должен показать своё мастерство. Это его решение — покинуть НХЛ и вернуться в Россию. Но почему так происходит, я не знаю», — цитирует Третьяка «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что российский нападающий Кузнецов перейдёт в СКА и заключит с петербургским клубом четырёхлетний контракт после урегулирования контрактных соглашений с «Каролиной».

С сезона-2013/2014 Кузнецов играл за «Вашингтон», однако по ходу прошлого сезона хоккеист перешёл в «Каролину Харрикейнз». В общей сложности за прошлый сезон россиянин набрал 24 (8+16) очка за 63 игры. Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков.