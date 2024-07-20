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Бобровский рассказал, где и когда проведёт день с Кубком Стэнли

Бобровский рассказал, где и когда проведёт день с Кубком Стэнли
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Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский рассказал, где и когда проведёт день с Кубком Стэнли.

«Я вернусь в Америку и проведу день с кубком в сентябре», — приводит слова Бобровского ТАСС.

Напомним, 35-летний Бобровский занял третье место по итогам нынешнего сезона в номинации на «Везина Трофи» — награду лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ. Обладателем приза стал голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк. Второе место занял Тэтчер Демко из «Ванкувер Кэнакс».

В этом году «Флорида Пантерз» второй сезон подряд стала финалистом плей-офф НХЛ. На этот раз в финальной серии «пантеры» смогли одержать победу, обыграв «Эдмонтон Ойлерз» за семь матчей. Отметим, что канадский клуб отыгрался с 0-3 в противостоянии.

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