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16 шайб на двоих забросили команды КХЛ и НХЛ в «Матче года»

16 шайб на двоих забросили команды КХЛ и НХЛ в «Матче года»
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Сегодня, 20 июля, состоялся благотворительный «Матч года» с участием российских звёзд НХЛ и КХЛ. Команды играли на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. Встреча завершилась со счётом 8:8.

Матч года . Звёзды КХЛ — Звёзды НХЛ
20 июля 2024, суббота. 15:15 МСК
Звёзды КХЛ
Окончен
8 : 8
Звёзды НХЛ
0:1 Овечкин (Панарин) – 00:25 (5x5)     1:1 Бурдасов (Шарипзянов) – 01:49 (5x5)     1:2 Воронков (Подколзин) – 02:34 (5x5)     1:3 Свечников (Гавриков) – 04:20 (5x5)     1:4 Малкин – 06:17     1:5 Панарин (Малкин) – 06:32 (5x5)     1:6 Воронков (Чинахов) – 09:02 (5x5)     2:6 Голдобин (Толчинский) – 12:45 (5x5)     3:6 Голышев (А. Радулов) – 22:42 (5x5)     4:6 Ткачёв (Бурдасов) – 23:52 (5x5)     4:7 Подколзин (Воронков) – 24:16 (5x5)     5:7 Порядин (Голдобин, Толчинский) – 24:31 (5x5)     6:7 Толчинский (Панин, Ткачёв) – 31:22 (5x5)     7:7 Порядин – 38:44     7:8 Бучневич – 43:18     8:8 Голдобин (Голышев) – 51:22 (5x5)    

После первого периода команда звёзд НХЛ выигрывала со счётом 6:2. В составе команды КХЛ отличились Антон Бурдасов, Николай Голдобин (дважды), Анатолий Голышев, Владимир Ткачёв, Павел Порядин (дважды) и Сергей Толчинский. За команду звёзд НХЛ шайбы забросили Александр Овечкин, Дмитрий Воронков (дважды), Андрей Свечников, Евгений Малкин, Артемий Панарин, Василий Подколзин и Павел Бучневич.

Несколько раз за матч пробивались буллиты. Их удалось реализовать Павлу Бучневичу, Павлу Порядину и Евгению Малкину.

Отметим, что основную часть денежных средств, которая будет выручена от проведения матча, направят в благотворительные фонды, организованные хоккеистами и партнёрами мероприятия.

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