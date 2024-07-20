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16 шайб на двоих забросили команды КХЛ и НХЛ в «Матче года»

Сегодня, 20 июля, состоялся благотворительный «Матч года» с участием российских звёзд НХЛ и КХЛ. Команды играли на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. Встреча завершилась со счётом 8:8.

После первого периода команда звёзд НХЛ выигрывала со счётом 6:2. В составе команды КХЛ отличились Антон Бурдасов, Николай Голдобин (дважды), Анатолий Голышев, Владимир Ткачёв, Павел Порядин (дважды) и Сергей Толчинский. За команду звёзд НХЛ шайбы забросили Александр Овечкин, Дмитрий Воронков (дважды), Андрей Свечников, Евгений Малкин, Артемий Панарин, Василий Подколзин и Павел Бучневич.

Несколько раз за матч пробивались буллиты. Их удалось реализовать Павлу Бучневичу, Павлу Порядину и Евгению Малкину.

Отметим, что основную часть денежных средств, которая будет выручена от проведения матча, направят в благотворительные фонды, организованные хоккеистами и партнёрами мероприятия.