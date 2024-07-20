«Можно посочувствовать «Салавату Юлаеву». Пашков — о деле по допингу в «Толпаре»

Советский хоккеист, комментатор Александр Пашков прокомментировал ситуацию с хоккеистами-допингистами в «Толпаре».

«Нужно убрать нелепые запреты на тренировочный процесс — и, наоборот, сделать его украшением всего летнего периода. А сейчас ситуация просто абсурдная. В июле главная молодёжная тема в наших СМИ — массовый допинг в Уфе, в «Толпаре». Да, можно посочувствовать «Салавату Юлаеву», он из-за дисквалификаций теряет молодёжную подпитку и обречен выезжать на легионерах, что крайне рискованно», — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.

Напомним, молодёжная команда «Толпар», находящаяся в системе «Салавата Юлаева», дисквалифицирована на предстоящий сезон в связи с найденным допингом. У 37 хоккеистов были выявлены следы использования мельдония. При этом отмечалось, что большинство из игроков принимали запрещённые препараты «длительным курсом».