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Красивый, но неудачный лакросс Панарина на «Матче года»

Красивый, но неудачный лакросс Панарина на «Матче года»
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Российский хоккеист, нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в рамках «Матча года» сделал эффектную попытку забросить шайбу лакроссом, но попал чуть выше перекладины ворот. Этот манёвр претендует на звание самого красивого неудавшегося гола в этом матче.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал»

Напомним, «Матч года» проходит 20 июля на ЦСКА-Арене. В рамках мероприятия на льду встретились команды российских звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На момент написания новости счёт между командами 7:7. Команде КХЛ удалось догнать соперников по счёту. По итогу первого периода счёт был 6:2 и сильно перевешивал в сторону команды НХЛ.

Матч года . Звёзды КХЛ — Звёзды НХЛ
20 июля 2024, суббота. 15:15 МСК
Звёзды КХЛ
Перерыв
7 : 7
Звёзды НХЛ
0:1 Овечкин (Панарин) – 00:25 (5x5)     1:1 Бурдасов (Шарипзянов) – 01:49 (5x5)     1:2 Воронков (Подколзин) – 02:34 (5x5)     1:3 Свечников (Гавриков) – 04:20 (5x5)     1:4 Малкин – 06:17     1:5 Панарин (Малкин) – 06:32 (5x5)     1:6 Воронков (Чинахов) – 09:02 (5x5)     2:6 Голдобин (Толчинский) – 12:45 (5x5)     3:6 Голышев (А. Радулов) – 22:42 (5x5)     4:6 Ткачёв (Бурдасов) – 23:52 (5x5)     4:7 Подколзин (Воронков) – 24:16 (5x5)     5:7 Порядин – 24:29 (5x5)     6:7 Толчинский (Панин, Ткачёв) – 31:22 (5x5)     7:7 Порядин – 38:44    
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