Красивый, но неудачный лакросс Панарина на «Матче года»

Российский хоккеист, нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в рамках «Матча года» сделал эффектную попытку забросить шайбу лакроссом, но попал чуть выше перекладины ворот. Этот манёвр претендует на звание самого красивого неудавшегося гола в этом матче.

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Напомним, «Матч года» проходит 20 июля на ЦСКА-Арене. В рамках мероприятия на льду встретились команды российских звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На момент написания новости счёт между командами 7:7. Команде КХЛ удалось догнать соперников по счёту. По итогу первого периода счёт был 6:2 и сильно перевешивал в сторону команды НХЛ.