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Илья Ковальчук ответил, будет ли у него прощальный матч

Илья Ковальчук ответил, будет ли у него прощальный матч
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Российский хоккеист Илья Ковальчук заявил, что не совсем понимает цель прощального матча, поэтому не может говорить, что он у него точно будет.

«Мой прощальный матч — я об этом пока не думал. Много раз говорил, что для меня это странное событие. Потому что непонятно, с чем прощаешься. Ведь жизнь продолжается, и только новыми красками всё играет, другие возможности открываются, и они связаны не только с хоккеем», — приводит слова Ковальчука «Матч ТВ».

Отметим, что недавно о решении организовать прощальный матч объявил Павел Дацюк, который официально завершил карьеру в 26 июня 2024 года. Совсем скоро он будет введён в Зал хоккейной славы в Торонто.

Напомним, Ковальчук пропустил два сезона. Последним клубом 40-летнего форварда был московский «Спартак», который он представлял в прошлом сезоне. Официально он карьеру не завершил.

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