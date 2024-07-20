Малкин и Овечкин в шутку предъявили друг другу претензии за игру на «Матче года»

Российские хоккеисты Евгений Малкин и Александр Овечкин в шутку предъявили друг другу претензии в раздевалке после второго периода «Матча года».

Малкин: он играть сегодня не хочет, посмотрите на его движение. Движения нет, бросок есть, да. После первой смены его не видно, где восьмёрка на льду?

Овечкин: третий период всё покажет.

Малкин: на синей стоит (смеётся).

Овечкин: ты сам мне сказал, чтобы я стоял на синей линии.

Малкин: ускорения нет.

Овечкин: ха-ха, так дай пас-то, — сказали хоккеисты друг другу в командной раздевалке.

Отметим, что именно во втором периоде команде КХЛ удалось догнать по счёту соперников из НХЛ, сделав его равным — 7:7. Оба хоккеиста уже отметились заброшенными шайбами. Александр Овечкин открыл счёт сегодняшней встречи, Малкин позже сделал счёт 1:4, забросив во время буллита.