Артём Дзюба вместе с женой пришёл на «Матч года»

Российский футболист Артём Дзюба и его жена Кристина пришли на благотворительный «Матч года» с участием российских хоккеистов, играющих в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Их, сидящих на трибуне, показали на кубе во время матча.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матча года».

«Матч года» проходит в эти минуты на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. По итогу второго периода счёт равный — 7:7. Команде КХЛ удалось догнать соперников. По итогу первого периода счёт был 6:2 в пользу команды НХЛ.

В качестве приглашённых звёзд из НХЛ выступают российские хоккеисты Сергей Бобровский, ставший в этому году обладателем Кубка Стэнли в составе «Флориды Пантерз», Артемий Панарин, Александр Овечкин, Евгений Малкин и другие.