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Артём Дзюба вместе с женой пришёл на «Матч года»

Артём Дзюба вместе с женой пришёл на «Матч года»
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Российский футболист Артём Дзюба и его жена Кристина пришли на благотворительный «Матч года» с участием российских хоккеистов, играющих в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Их, сидящих на трибуне, показали на кубе во время матча.

Матч года . Звёзды КХЛ — Звёзды НХЛ
20 июля 2024, суббота. 15:15 МСК
Звёзды КХЛ
Окончен
8 : 8
Звёзды НХЛ
0:1 Овечкин (Панарин) – 00:25 (5x5)     1:1 Бурдасов (Шарипзянов) – 01:49 (5x5)     1:2 Воронков (Подколзин) – 02:34 (5x5)     1:3 Свечников (Гавриков) – 04:20 (5x5)     1:4 Малкин – 06:17     1:5 Панарин (Малкин) – 06:32 (5x5)     1:6 Воронков (Чинахов) – 09:02 (5x5)     2:6 Голдобин (Толчинский) – 12:45 (5x5)     3:6 Голышев (А. Радулов) – 22:42 (5x5)     4:6 Ткачёв (Бурдасов) – 23:52 (5x5)     4:7 Подколзин (Воронков) – 24:16 (5x5)     5:7 Порядин (Голдобин, Толчинский) – 24:31 (5x5)     6:7 Толчинский (Панин, Ткачёв) – 31:22 (5x5)     7:7 Порядин – 38:44     7:8 Бучневич – 43:18     8:8 Голдобин (Голышев) – 51:22 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матча года».

«Матч года» проходит в эти минуты на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. По итогу второго периода счёт равный — 7:7. Команде КХЛ удалось догнать соперников. По итогу первого периода счёт был 6:2 в пользу команды НХЛ.

В качестве приглашённых звёзд из НХЛ выступают российские хоккеисты Сергей Бобровский, ставший в этому году обладателем Кубка Стэнли в составе «Флориды Пантерз», Артемий Панарин, Александр Овечкин, Евгений Малкин и другие.

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