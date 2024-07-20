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Стало известно, сколько болельщиков посетили «Матч года»

Стало известно, сколько болельщиков посетили «Матч года»
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Сегодня, 20 июля, прошёл благотворительный «Матч года» с участием российских звёзд хоккея, играющих в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Итоговый счёт — 8:8.

По данным, которые опубликовал официальный телеграм-канал «Матч года», на «ЦСКА-Арене» сегодня присутствовали 12 123 болельщика.

Один из организаторов матча Михаил Сергачёв заявлял, что билеты на него были проданы за одни сутки. По итогу мероприятия удалось собрать 10 млн рублей, которые в дальнейшем будут потрачены на благотворительность, в том числе отправятся в фонды помощи.

В матче принимали участие российские хоккеисты Александр Овечкин, Евгений Малкин, Павел Бучневич, Артемий Панарин, а также действующий обладатель Кубка Стэнли Сергей Бобровский.

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