Александр Овечкин рассказал, что соскучился по российским болельщикам

Российский хоккеист нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что соскучился по российским болельщикам, ведь давно не играл в их присутствии.
«Последний раз мы играли в Москве на чемпионате мира. Конечно, болельщики соскучились по нам, а мы по ним. Очень радостное событие», — сказал Овечкин в эфире «Матч ТВ».
Сегодня, 20 июля, на «ЦСКА-Арене» завершился благотворительный матч со звёздами мирового и российского хоккея. Итоговый счёт — 8:8. Помимо Овечкина, в нём приняли участие Евгений Малкин, Павел Бучневич, Михаил Сергачёв и другие.
Ранее Овечкин в одном из интервью говорил о том, то всегда рад возможности сыграть в Москве. Отметим, что в рамках «Матча года» удалось собрать около 10 млн рублей, которые пойдут на благотворительность.
- 20 июля 2024
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