«Классное мероприятие, сама идея, мысль — хорошие». Бобровский — о «Матче года»

Российский голкипер, играющий в клубе «Флорида Пантерз», Сергей Бобровский поделился эмоциями от благотворительного «Матча года» с участием звёзд российского и мирового хоккея, завершившегося со счётом 8:8.

«Классное мероприятие, Артемий, Миша — молодцы, что собрали всех ребят. Сделали доброе дело и друг с другом увиделись, хорошо время провели.

Каково сыграть летом в России? Классное мероприятие, сама идея, мысль — хорошие. Парни проделали большую работу, чтобы собрать 12 тысяч болельщиков. Атмосфера шикарная. Парни, красавцы», — сказал Бобровский в видео в телеграм-канале «Матча года».

Напомним, 10 млн рублей будут отправлены в благотворительные фонды помощи. Билеты на мероприятие были распроданы за неделю до его начала.