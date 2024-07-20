«Классное мероприятие, сама идея, мысль — хорошие». Бобровский — о «Матче года»
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Российский голкипер, играющий в клубе «Флорида Пантерз», Сергей Бобровский поделился эмоциями от благотворительного «Матча года» с участием звёзд российского и мирового хоккея, завершившегося со счётом 8:8.
Матч года . Звёзды КХЛ — Звёзды НХЛ
20 июля 2024, суббота. 15:15 МСК
Звёзды КХЛ
Окончен
8 : 8
Звёзды НХЛ
0:1 Овечкин (Панарин) – 00:25 (5x5) 1:1 Бурдасов (Шарипзянов) – 01:49 (5x5) 1:2 Воронков (Подколзин) – 02:34 (5x5) 1:3 Свечников (Гавриков) – 04:20 (5x5) 1:4 Малкин – 06:17 1:5 Панарин (Малкин) – 06:32 (5x5) 1:6 Воронков (Чинахов) – 09:02 (5x5) 2:6 Голдобин (Толчинский) – 12:45 (5x5) 3:6 Голышев (А. Радулов) – 22:42 (5x5) 4:6 Ткачёв (Бурдасов) – 23:52 (5x5) 4:7 Подколзин (Воронков) – 24:16 (5x5) 5:7 Порядин (Голдобин, Толчинский) – 24:31 (5x5) 6:7 Толчинский (Панин, Ткачёв) – 31:22 (5x5) 7:7 Порядин – 38:44 7:8 Бучневич – 43:18 8:8 Голдобин (Голышев) – 51:22 (5x5)
«Классное мероприятие, Артемий, Миша — молодцы, что собрали всех ребят. Сделали доброе дело и друг с другом увиделись, хорошо время провели.
Каково сыграть летом в России? Классное мероприятие, сама идея, мысль — хорошие. Парни проделали большую работу, чтобы собрать 12 тысяч болельщиков. Атмосфера шикарная. Парни, красавцы», — сказал Бобровский в видео в телеграм-канале «Матча года».
Напомним, 10 млн рублей будут отправлены в благотворительные фонды помощи. Билеты на мероприятие были распроданы за неделю до его начала.
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