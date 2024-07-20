БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин праздновал с Малкиным, Знарок тренировал звёзд НХЛ. Лучшие фото «Матча года»

Овечкин праздновал с Малкиным, Знарок тренировал звёзд НХЛ. Лучшие фото «Матча года»
Александр Овечкин и Евгений Малкин
Аудио-версия:
Комментарии

20 июля в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» состоялся благотворительный «Матч года» с участием российских звёзд НХЛ и КХЛ. Команды играли на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. Встреча завершилась со счётом 8:8.

В матче принимали участие российские хоккеисты Александр Овечкин, Евгений Малкин, Павел Бучневич, Артемий Панарин, а также действующий обладатель Кубка Стэнли Сергей Бобровский.

Несколько раз за матч пробивались буллиты. Их удалось реализовать Павлу Бучневичу, Павлу Порядину и Евгению Малкину.

Отметим, что основную часть денежных средств, которая будет выручена от проведения матча, направят в благотворительные фонды, организованные хоккеистами и партнёрами мероприятия.

Лучшие кадры с «Матча года» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android