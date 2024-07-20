Нападающий «Торпедо» Атанасов поделился эмоциями от «Матча года»

Нападающий нижегородского «Торпедо» Василий Атанасов поделился впечатлениями от благотворительного «Матча года», прошедшего сегодня, 20 июля, на «ЦСКА-Арене». Встреча завершилась со счётом 8:8.

«Прекрасный матч, отличные эмоции. Хорошо, что закончился дружелюбной ничьей. Всё было классно.

Болел ли за кого-то в детстве? Конечно (смеётся). За Саню [Радулова], за кого же ещё, он же тагильский, пример для подражания. Из той команды болел за Женю Малкина, да и за Сашу Овечкина до сих пор болею, чтобы он побил все рекорды, которые может», — сказал Атанасов в видео, опубликованном в телеграм-канале «Матча года».

Сам Атанасов был в составе команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), но не набрал очков.

Напомним, по итогу матча было собрано 10 млн рублей, которые пойдут на благотворительность.