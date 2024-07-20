«В каждом городе такое будет». Шарипзянов — о 12 тыс. болельщиков на «Матче года»

Участник благотворительного «Матча года» в составе команды КХЛ и капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов поделился эмоциями от благотворительной игры.

— Да круто вообще! Мишаня [Сергачёв], все, кто организовал матч, — молодцы. Все, кто стоит во главе этой идеи, — красавцы. Я надеюсь, что это будет каждый год.

— Вообще не думали, когда вам предложение поучаствовать пришло?

— Конечно, не думал! Сразу сказал, что я приду, что я здесь буду. И благодарен за приглашение.

— 12 тыс. билетов продали. Насколько это неожиданно?

— Если честно, я думаю, в каждом городе такое будет. Где бы ни собрали матч, на таких людей хотят посмотреть все, а мы рады присутствовать здесь, — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Сегодня, 20 июля, завершился благотворительный «Матч года», в котором приняли участие звёзды мирового и российского хоккея. Итоговый счёт встречи — 8:8.