Сергачёв — о «Матче года»: мы кайфанули, ждём следующей игры

Защитник команды «Тампа-Бэй» и организатор «Матча года» Михаил Сергачёв заявил, что имеет смысл ожидать следующей благотворительной игры.

«Всем привет, большое спасибо, что пришли. Надеюсь, всем понравилось. Мы кайфанули, надеюсь, вы тоже. Ждём следующего матча», — сказал Сергачёв в видео, опубликованном в телеграм-канале «Матч года».

После первого периода команда звёзд НХЛ выигрывала со счётом 6:2. В составе команды КХЛ отличились Антон Бурдасов, Николай Голдобин (дважды), Анатолий Голышев, Владимир Ткачёв, Павел Порядин (дважды) и Сергей Толчинский. За команду звёзд НХЛ шайбы забросили Александр Овечкин, Дмитрий Воронков (дважды), Андрей Свечников, Евгений Малкин, Артемий Панарин, Василий Подколзин и Павел Бучневич.

Всего на трибунах собралось более 12 тыс. болельщиков, а вырученные с мероприятия 10 млн рублей пойдут на благотворительность и будут отправлены в фонды помощи.