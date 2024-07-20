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Защитник команды КХЛ прокомментировал камбэк со счёта 1:6 в «Матче года»

Защитник команды КХЛ прокомментировал камбэк со счёта 1:6 в «Матче года»
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Защитник команды КХЛ и капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал исход благотворительного «Матча года», в котором встретились хоккеисты КХЛ и НХЛ (8:8).

Матч года . Звёзды КХЛ — Звёзды НХЛ
20 июля 2024, суббота. 15:15 МСК
Звёзды КХЛ
Окончен
8 : 8
Звёзды НХЛ
0:1 Овечкин (Панарин) – 00:25 (5x5)     1:1 Бурдасов (Шарипзянов) – 01:49 (5x5)     1:2 Воронков (Подколзин) – 02:34 (5x5)     1:3 Свечников (Гавриков) – 04:20 (5x5)     1:4 Малкин – 06:17     1:5 Панарин (Малкин) – 06:32 (5x5)     1:6 Воронков (Чинахов) – 09:02 (5x5)     2:6 Голдобин (Толчинский) – 12:45 (5x5)     3:6 Голышев (А. Радулов) – 22:42 (5x5)     4:6 Ткачёв (Бурдасов) – 23:52 (5x5)     4:7 Подколзин (Воронков) – 24:16 (5x5)     5:7 Порядин (Голдобин, Толчинский) – 24:31 (5x5)     6:7 Толчинский (Панин, Ткачёв) – 31:22 (5x5)     7:7 Порядин – 38:44     7:8 Бучневич – 43:18     8:8 Голдобин (Голышев) – 51:22 (5x5)    

— Новичок «Авангарда» Михаил Бердин сегодня попал под раздачу. Поддержали его как-то?
— Да, конечно! Это такой матч. Он старался, ловил свои шайбы, так что всё нормально.

— Ожидали, что команда НХЛ прям в первые 10 минут начнёт настолько серьёзно играть?
— Да, мы обсуждали, что будет такой матч. Все будут стараться, никто не будет пешком ходить. Я думаю, так и получилось.

— Потом тренеры сказали, что 1:6 — это неприлично или соперники сбавили?
— Мы прибавили, я считаю. Никто не хочет проигрывать, будь то Матч звёзд, «Матч года» или регулярный чемпионат, — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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