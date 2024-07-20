Защитник команды КХЛ прокомментировал камбэк со счёта 1:6 в «Матче года»

Защитник команды КХЛ и капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал исход благотворительного «Матча года», в котором встретились хоккеисты КХЛ и НХЛ (8:8).
— Новичок «Авангарда» Михаил Бердин сегодня попал под раздачу. Поддержали его как-то?
— Да, конечно! Это такой матч. Он старался, ловил свои шайбы, так что всё нормально.
— Ожидали, что команда НХЛ прям в первые 10 минут начнёт настолько серьёзно играть?
— Да, мы обсуждали, что будет такой матч. Все будут стараться, никто не будет пешком ходить. Я думаю, так и получилось.
— Потом тренеры сказали, что 1:6 — это неприлично или соперники сбавили?
— Мы прибавили, я считаю. Никто не хочет проигрывать, будь то Матч звёзд, «Матч года» или регулярный чемпионат, — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 20 июля 2024
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