Защитник команды КХЛ прокомментировал камбэк со счёта 1:6 в «Матче года»

Защитник команды КХЛ и капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал исход благотворительного «Матча года», в котором встретились хоккеисты КХЛ и НХЛ (8:8).

— Новичок «Авангарда» Михаил Бердин сегодня попал под раздачу. Поддержали его как-то?

— Да, конечно! Это такой матч. Он старался, ловил свои шайбы, так что всё нормально.

— Ожидали, что команда НХЛ прям в первые 10 минут начнёт настолько серьёзно играть?

— Да, мы обсуждали, что будет такой матч. Все будут стараться, никто не будет пешком ходить. Я думаю, так и получилось.

— Потом тренеры сказали, что 1:6 — это неприлично или соперники сбавили?

— Мы прибавили, я считаю. Никто не хочет проигрывать, будь то Матч звёзд, «Матч года» или регулярный чемпионат, — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.