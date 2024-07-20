Капитан «Авангарда»: в Омске и часа не пройдёт, как все билеты на «Матч года» раскупят

Участник благотворительного «Матча года» в составе команды КХЛ и капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов высказался об идее проведения следующего подобного события в Омске.
— Вам как защитнику в матчах такого плана насколько было тяжело заставить себя не идти в силовую борьбу?
— Понимаешь, что в силовую здесь ни в коем случае нельзя играть, потому что ребята, может быть, этого не ждут. И это не нужно. У них всё-таки до чемпионата больше трёх месяцев. Это нам всем уже через неделю на сборы ехать. А у них есть ещё достаточно времени, чтобы подготовиться.
— Как оцените свою готовность?
— 1 августа смогу сказать. Катался всё время, готовился, как каждое лето.
— Уже посоветовали ребятам провести следующий «Матч года» в Омске?
— Были разговоры насчёт Омска, но начали с Москвы. Я думаю, что они правильно сделали. Но, я думаю, в Омске и часа не пройдёт, как все билеты раскупят, — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 20 июля 2024
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