Капитан «Авангарда»: в Омске и часа не пройдёт, как все билеты на «Матч года» раскупят

Участник благотворительного «Матча года» в составе команды КХЛ и капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов высказался об идее проведения следующего подобного события в Омске.

— Вам как защитнику в матчах такого плана насколько было тяжело заставить себя не идти в силовую борьбу?

— Понимаешь, что в силовую здесь ни в коем случае нельзя играть, потому что ребята, может быть, этого не ждут. И это не нужно. У них всё-таки до чемпионата больше трёх месяцев. Это нам всем уже через неделю на сборы ехать. А у них есть ещё достаточно времени, чтобы подготовиться.

— Как оцените свою готовность?

— 1 августа смогу сказать. Катался всё время, готовился, как каждое лето.

— Уже посоветовали ребятам провести следующий «Матч года» в Омске?

— Были разговоры насчёт Омска, но начали с Москвы. Я думаю, что они правильно сделали. Но, я думаю, в Омске и часа не пройдёт, как все билеты раскупят, — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.