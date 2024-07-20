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Капитан «Авангарда»: в Омске и часа не пройдёт, как все билеты на «Матч года» раскупят

Капитан «Авангарда»: в Омске и часа не пройдёт, как все билеты на «Матч года» раскупят
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Участник благотворительного «Матча года» в составе команды КХЛ и капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов высказался об идее проведения следующего подобного события в Омске.

Матч года . Звёзды КХЛ — Звёзды НХЛ
20 июля 2024, суббота. 15:15 МСК
Звёзды КХЛ
Окончен
8 : 8
Звёзды НХЛ
0:1 Овечкин (Панарин) – 00:25 (5x5)     1:1 Бурдасов (Шарипзянов) – 01:49 (5x5)     1:2 Воронков (Подколзин) – 02:34 (5x5)     1:3 Свечников (Гавриков) – 04:20 (5x5)     1:4 Малкин – 06:17     1:5 Панарин (Малкин) – 06:32 (5x5)     1:6 Воронков (Чинахов) – 09:02 (5x5)     2:6 Голдобин (Толчинский) – 12:45 (5x5)     3:6 Голышев (А. Радулов) – 22:42 (5x5)     4:6 Ткачёв (Бурдасов) – 23:52 (5x5)     4:7 Подколзин (Воронков) – 24:16 (5x5)     5:7 Порядин (Голдобин, Толчинский) – 24:31 (5x5)     6:7 Толчинский (Панин, Ткачёв) – 31:22 (5x5)     7:7 Порядин – 38:44     7:8 Бучневич – 43:18     8:8 Голдобин (Голышев) – 51:22 (5x5)    

— Вам как защитнику в матчах такого плана насколько было тяжело заставить себя не идти в силовую борьбу?
— Понимаешь, что в силовую здесь ни в коем случае нельзя играть, потому что ребята, может быть, этого не ждут. И это не нужно. У них всё-таки до чемпионата больше трёх месяцев. Это нам всем уже через неделю на сборы ехать. А у них есть ещё достаточно времени, чтобы подготовиться.

— Как оцените свою готовность?
— 1 августа смогу сказать. Катался всё время, готовился, как каждое лето.

— Уже посоветовали ребятам провести следующий «Матч года» в Омске?
— Были разговоры насчёт Омска, но начали с Москвы. Я думаю, что они правильно сделали. Но, я думаю, в Омске и часа не пройдёт, как все билеты раскупят, — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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