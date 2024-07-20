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«Сам не ожидал». Вратарь «Металлурга» Набоков оценил свою игру в матче с командой НХЛ

«Сам не ожидал». Вратарь «Металлурга» Набоков оценил свою игру в матче с командой НХЛ
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Вратарь сборной КХЛ и «Металлурга» Илья Набоков заявил, что сам от себя не ожидал, как сыграет в «Матче года» с игроками сборной НХЛ.

— Эмоции положительные. Очень счастлив оказаться здесь, сыграть в этом матче, познакомиться с ребятами.

— Сам как оценишь свою игру?
— Думаю, я сыграл очень здорово. Сам не ожидал.

— В концовке матча подтащил, мне кажется.
— Да, были такие опасные броски. Старался просто получать удовольствие и играть в хоккей.

— В конце уже на счёт хотелось сыграть?
— Я думаю, что да. Все хотели победить, но получилось, что сыграли вничью, — передаёт слова Набокова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Сегодня, 20 июля, завершился благотворительный «Матч года», в котором приняли участие звёзды мирового и российского хоккея. Итоговый счёт встречи — 8:8.

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