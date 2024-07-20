Голкипер «Металлурга» ответил на вопрос о своей готовности к НХЛ

Вратарь «Металлурга» Илья Набоков высказался о своей готовности к игре в Национальной хоккейной лиге. Хоккеист принял участие в благотворительном «Матче года» (8:8), в котором сыграли звёзды НХЛ и КХЛ.

— Можно сказать, что ты уже готов к НХЛ?

— Сезон покажет, будет видно.

— Магнитогорск заполнил бы арену на таком матче?

— Я думаю, что да. Там был бы большой ажиотаж?

— Крутая идея будет, если не только в Москве будут проводить матчи, но и в регионах?

— Думаю, да, — передаёт слова Набокова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В минувшем сезоне Набоков в составе «Металлурга» стал обладателем Кубка Гагарина. Он стал лучшим вратарём и новичком прошедшего сезона Континентальной хоккейной лиги. Набоков был выбран под общим 38-м номером драфта НХЛ 2024 года командой «Колорадо».