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Голкипер «Металлурга» ответил на вопрос о своей готовности к НХЛ

Голкипер «Металлурга» ответил на вопрос о своей готовности к НХЛ
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Вратарь «Металлурга» Илья Набоков высказался о своей готовности к игре в Национальной хоккейной лиге. Хоккеист принял участие в благотворительном «Матче года» (8:8), в котором сыграли звёзды НХЛ и КХЛ.

Матч года . Звёзды КХЛ — Звёзды НХЛ
20 июля 2024, суббота. 15:15 МСК
Звёзды КХЛ
Окончен
8 : 8
Звёзды НХЛ
0:1 Овечкин (Панарин) – 00:25 (5x5)     1:1 Бурдасов (Шарипзянов) – 01:49 (5x5)     1:2 Воронков (Подколзин) – 02:34 (5x5)     1:3 Свечников (Гавриков) – 04:20 (5x5)     1:4 Малкин – 06:17     1:5 Панарин (Малкин) – 06:32 (5x5)     1:6 Воронков (Чинахов) – 09:02 (5x5)     2:6 Голдобин (Толчинский) – 12:45 (5x5)     3:6 Голышев (А. Радулов) – 22:42 (5x5)     4:6 Ткачёв (Бурдасов) – 23:52 (5x5)     4:7 Подколзин (Воронков) – 24:16 (5x5)     5:7 Порядин (Голдобин, Толчинский) – 24:31 (5x5)     6:7 Толчинский (Панин, Ткачёв) – 31:22 (5x5)     7:7 Порядин – 38:44     7:8 Бучневич – 43:18     8:8 Голдобин (Голышев) – 51:22 (5x5)    

— Можно сказать, что ты уже готов к НХЛ?
— Сезон покажет, будет видно.

— Магнитогорск заполнил бы арену на таком матче?
— Я думаю, что да. Там был бы большой ажиотаж?

— Крутая идея будет, если не только в Москве будут проводить матчи, но и в регионах?
— Думаю, да, — передаёт слова Набокова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В минувшем сезоне Набоков в составе «Металлурга» стал обладателем Кубка Гагарина. Он стал лучшим вратарём и новичком прошедшего сезона Континентальной хоккейной лиги. Набоков был выбран под общим 38-м номером драфта НХЛ 2024 года командой «Колорадо».

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