«С ребятами поговорили и начали играть в хоккей». Набоков — о камбэке команды КХЛ с 1:6

Вратарь команды КХЛ Илья Набоков прокомментировал результативную ничью коллектива в благотворительном «Матче года» со звёздами НХЛ. Игра, прошедшая на «ЦСКА-Арене», завершилась со счётом 8:8.

— Сегодня вы отыгрались с 1:6, в первом периоде игра совсем не клеилась. Какие слова подобрал тренер в перерыве?

— С ребятами поговорили и начали играть в хоккей, играть в пас и бросать по воротам.

— Не хватило какого-то конкурса вратарей? Может быть, надо было вратарям тоже побросать по воротам?

— Я думаю, что нам не надо было. Мы сыграли на буллитах — нам достаточно, — передаёт слова Набокова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, «Колорадо» выбрал вратаря под общим 38-м номером на прошедшем драфте.