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Вратарь сборной КХЛ поделился эмоциями от дуэли с Сергеем Бобровским

Вратарь сборной КХЛ поделился эмоциями от дуэли с Сергеем Бобровским
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Вратарь сборной КХЛ и «Металлурга» Илья Набоков рассказал, что счастлив был сыграть с Сергеем Бобровским на одном льду.

— Каково тебе сыграть дуэль против обладателя Кубка Стэнли Сергея Бобровского?
— Да, это настоящая легенда нашего спорта и НХЛ. Поэтому очень счастлив.

— Был ли внутренний конкурс пропустить меньше, чем вратари твоей же команды?
— Да нет, в принципе. Вообще не хотел, чтобы кто-то из моей команды пропускал. Рассчитывал сыграть «на ноль», но здорово, что сыграть вничью — это тоже 0:0, — передаёт слова Набокова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Сегодня, 20 июля, завершился благотворительный «Матч года», в котором приняли участие звёзды мирового и российского хоккея. Итоговый счёт встречи — 8:8.

Вырученные с мероприятия 10 млн рублей пойдут на благотворительность и будут отправлены в фонды помощи.

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