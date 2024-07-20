Вратарь сборной КХЛ поделился эмоциями от дуэли с Сергеем Бобровским

Вратарь сборной КХЛ и «Металлурга» Илья Набоков рассказал, что счастлив был сыграть с Сергеем Бобровским на одном льду.

— Каково тебе сыграть дуэль против обладателя Кубка Стэнли Сергея Бобровского?

— Да, это настоящая легенда нашего спорта и НХЛ. Поэтому очень счастлив.

— Был ли внутренний конкурс пропустить меньше, чем вратари твоей же команды?

— Да нет, в принципе. Вообще не хотел, чтобы кто-то из моей команды пропускал. Рассчитывал сыграть «на ноль», но здорово, что сыграть вничью — это тоже 0:0, — передаёт слова Набокова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Сегодня, 20 июля, завершился благотворительный «Матч года», в котором приняли участие звёзды мирового и российского хоккея. Итоговый счёт встречи — 8:8.

Вырученные с мероприятия 10 млн рублей пойдут на благотворительность и будут отправлены в фонды помощи.