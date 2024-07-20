БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Тут сложно хейтить». Панарин — о возможном переходе Кузнецова в СКА

«Тут сложно хейтить». Панарин — о возможном переходе Кузнецова в СКА
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс», российский хоккеист Артемий Панарин заявил, что нельзя осуждать Евгения Кузнецова, с каким бы клубом КХЛ он ни подписал контракт.

— Кузнецова будут хейтить, потому что он едет не в родной Челябинск, а в СКА?
— Кто? Я сам не знаю, куда поеду, когда придёт время. Тут сложно хейтить, — приводит слова Панарина «Матч ТВ».

Воспитанник челябинской хоккейной школы Кузнецов дебютировал в КХЛ именно в команде «Трактор» в сезоне-2009/2010 и сыграл в команде пять сезонов, после чего стал игроком Национальной хоккейной лиги в составе «Вашингтон Кэпиталз». Минувший сезон хоккеист провёл в «Каролине Харрикейнз», набрав в 20 играх 7 (2+5) очков.

Ранее стало известно, что Кузнецов был выставлен на драфт отказов, а затем расторг контракт с клубом НХЛ «Каролина Харрикейнз». «Чемпионат» также сообщал, что Кузнецов подпишет контракт с клубом СКА.

Материалы по теме
Эксклюзив
Евгений Кузнецов вернётся в Россию и подпишет многолетний контракт со СКА
Видео
Красивый, но неудачный лакросс Панарина на «Матче года». Видео
Материалы по теме
Переход Кузнецова в СКА разочаровывает. В российском хоккее наметились печальные тенденции
Переход Кузнецова в СКА разочаровывает. В российском хоккее наметились печальные тенденции
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android