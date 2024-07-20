Heavy: Шестёркин может подписать контракт с меньшей зарплатой, чтобы помочь «Рейнджерс»

Российский голкипер Игорь Шестёркин может подписать соглашение с «Нью-Йорк Рейнджерс» на меньшую сумму, чтобы помочь клубу создать более сильный состав в будущем. Об этом сообщает Heavy.

Меньшая сумма контракта позволит «Рейнджерс» быть более гибкими финансово. Игорь Шестёркин ранее говорил, что сам не занимается вопросом подписания контракта. Все основные переговоры с руководством ведёт агент.

Ранее стало известно, что Шестёркин рассчитывает подписать будущий контракт на сумму $ 12,9 млн в год. По подсчётам журналиста New York Post Молли Уокер, россиянин может добиться максимальной суммы только в $ 12 млн. Сейчас кэпхит вратаря составляет $ 5,667 млн, однако о предполагаемой новой сумме контракта, которая позволит быть «Рейнджерс» более свободными финансово, не сообщается.

По тому же пути пошёл и защитник НБА Джейлен Брансон, чей контракт составил $ 156,5 млн в течение нескольких сезонов. Он оставил сумму в $ 113 млн, чтобы дать «Никс» больше финансовых мест, хотя изначально мог претендовать на сумму $ 269 млн.