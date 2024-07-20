В «Авангарде» рассказали, сколько дохода приносит «Джи-Драйв-Арена»

Председатель совета директоров омского «Авангарда» Михаил Аверин в своём первом интервью рассказал, из чего складывается доход клуба.

«Большая часть – это финансовая поддержка от спонсоров. Доля «Джи-Драйв-Арены» в общей сумме составляет порядка 25%, включая выручку от matchday, продажи мерча, еды и напитков.

При этом доходы от медиаправ составляют всего 0,5%. Все понимают, что это мизерная цифра», — приводят слова Аверина «Ведомости».

Он также отметил, насколько сильно выросла в доходах футбольная Российская Премьер-Лига и в хоккее стремятся к тому же прогрессу.

Напомним, омский «Авангард» в минувшем сезоне дошёл до четвертьфинала плей-офф КХЛ, где уступил финалисту и серебряному призёру ярославскому «Локомотиву».