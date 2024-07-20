Бобровский рассказал, что сожалеет из-за невозможности привезти Кубок Стэнли в Россию

Российский голкипер, игрок «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский выразил свою печаль по поводу того, что не сможет привезти Кубок Стэнли в Россию из-за правил лиги.

«Мой день с Кубком Стэнли будет в сентябре. Безусловно, есть чувство сожаления, что не удастся привезти трофей в Россию. Было бы круто привезти Кубок к нашим болельщикам, отпраздновать этот успех с ними. Но на сегодняшний день есть так», — приводит слова Бобровского «РИА Новости Спорт».

Напомним, в этом году Бобровский в составе «Флориды» стал обладателем первого в своей карьере Кубка Стэнли. В финальном седьмом матче с «Эдмонтоном» он пропустил всего одну шайбу и отразил 23 броска соперника по воротам. На чемпионском параде по случаю победы он нёс на плечах российский флаг.